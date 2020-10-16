«Пощечина»: в Китае оценили ответ Лаврова США

Пользователи китайского портала Guancha прокомментировали реакцию главы МИД России Сергея Лаврова на заявления США по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

Ранее министр назвал заявления Вашингтона о том, что США близки к заключению с Россией соглашения о стратегических вооружениях, а также о позиции Москвы по поводу вовлечения в этот процесс Китая, нечистоплотными. Он отметил, что Соединенные Штаты беспардонно спекулируют данной темой.

Китайские читатели оценили реакцию главы российского МИД.

"Русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам пощечину, сильную пощечину, одобряю", — написал один из пользователей.

"Если не быть нечистоплотным, не уметь обманывать, то никогда не сможешь стать успешным политиком в Соединенных Штатах", — отметил другой пользователь.

"Если сегодня с ними подписать соглашение, будет ли оно действовать после смены президента?" — задался вопросом еще один комментатор.

"Для президента, который открыто солгал, это нормально, когда лгут его бесчисленные подчиненные", — добавил другой читатель.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.