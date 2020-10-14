"Скрывают тысячи убитых": Пашинян о властях Азербайджана

«За 18 дней боевых действий наши героические войска немного отступили на северном и южном направлениях», - заявил Пашинян в обращении к народу.

По его словам, азербайджанские войска поменяли тактику и диверсионными группами пытаются посеять панику в тылу.

При этом Пашинян заявил, что армия обороны Нагорного Карабаха продолжает контролировать ситуацию и наносит противнику большие потери в живой силе и технике.

Пашинян подчеркнул, что говорит об отступлении, потому что хочет быть откровенным со своим народом, в отличии от властей Азербайджана, которые «скрывают тысячи убитых и потерю военной техники на сумму более миллиарда долларов».

Ранее «Рамблер» сообщал, что в том же обращении Пашинян сравнил попытку урегулировать ситуацию в Карабахе по формуле «территория в обмен на мир» с Мюнхенским соглашением 1938 года, положившему начало Второй мировой войне.