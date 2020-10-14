"Скрывают тысячи убитых": Пашинян о властях Азербайджана

«За 18 дней боевых действий наши героические войска немного отступили на северном и южном направлениях», - заявил Пашинян в обращении к народу.
По его словам, азербайджанские войска поменяли тактику и диверсионными группами пытаются посеять панику в тылу.
При этом Пашинян заявил, что армия обороны Нагорного Карабаха продолжает контролировать ситуацию и наносит противнику большие потери в живой силе и технике.
Пашинян подчеркнул, что говорит об отступлении, потому что хочет быть откровенным со своим народом, в отличии от властей Азербайджана, которые «скрывают тысячи убитых и потерю военной техники на сумму более миллиарда долларов».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в том же обращении Пашинян сравнил попытку урегулировать ситуацию в Карабахе по формуле «территория в обмен на мир» с Мюнхенским соглашением 1938 года, положившему начало Второй мировой войне.
«Это очень похоже на мюнхенский сговор 1938 года, когда якобы для мира территории Чехословакии были переданы Германии. Что было после этого, знают все. Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру», — заявил армянский премьер.