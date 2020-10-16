В самолете с Байденом оказался больной COVID-19

В самолете, в котором летел кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден , выявили зараженного коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на менеджера предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.

"Байден ни в какой момент времени не был с этим человеком в тесном контакте", — говорится в сообщении.

Она добавила, что Байден находился в более чем 15 метрах от зараженного и выходил из самолета через другой вход.

На зараженном и Байдене были маски.

Врачи, учитывая вышеперечисленные факты, разрешили Байдену не уходить на самоизоляцию.