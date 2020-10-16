Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В одном самолете с Байденом обнаружили больного COVID-19 

Газета.Ru и ещё 15 18 минут назад
В самолете с Байденом оказался больной COVID-19
Фото: Reuters
В самолете, в котором летел кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, выявили зараженного коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на менеджера предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.

"Байден ни в какой момент времени не был с этим человеком в тесном контакте", — говорится в сообщении.

Она добавила, что Байден находился в более чем 15 метрах от зараженного и выходил из самолета через другой вход.
На зараженном и Байдене были маски.
Врачи, учитывая вышеперечисленные факты, разрешили Байдену не уходить на самоизоляцию.
Газета.Ru: последние новости
Lufthansa Technik подтвердила техобслуживание белорусского самолета Lufthansa Technik подтвердила техобслуживание белорусского самолета Власти Карабаха ввели ограничения на передвижение и выезд из региона Власти Карабаха ввели ограничения на передвижение и выезд из региона Алиев: доказательств использования Азербайджаном наемников в Карабахе никто не предоставил Алиев: доказательств использования Азербайджаном наемников в Карабахе никто не предоставил
В мире , США , Джозеф Байден , Демократическая партия США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гузееву обматерили на «Давай, поженимся!»
Гузееву обматерили на «Давай, поженимся!»
«Как-то на бегу»: Тарасова о выступлении Бузовой
«Как-то на бегу»: Тарасова о выступлении Бузовой
«Приехала Собчак, и сейчас у нас коронавирус»
«Приехала Собчак, и сейчас у нас коронавирус»
Собянин подвёл неутешительные итоги недели по COVID
Собянин подвёл неутешительные итоги недели по COVID
Видео
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
00:29
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
В мире
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
05:00
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
В мире
Появилось видео подробностей дела Картрайта
01:49
Появилось видео подробностей дела Картрайта
Происшествия
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
01:05
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение