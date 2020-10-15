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Трамп отказался закрывать США 

Lenta.ru и ещё 11 48 минут назад
Трамп отказался закрывать США
Фото: Reuters
США не будут повторно вводить ограничительные меры из-за новой волны коронавируса. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox Business.
«Мы больше не будем ничего закрывать. У нас все в порядке», — рассказал Трамп. По его словам, у США уже большой опыт, они многое узнали об этом заболевании. Он добавил, что в стране наблюдается резкий рост числа зараженных в отдельных штатах.
Американский лидер также заявил, что вакцина от коронавируса может быть готова в стране к концу 2020 года. Он подчеркнул, что лечение заболевших COVID-19 при помощи сыворотки с «коктейлем» антител от компании Regeneron — эффективно.
Трамп ранее в октябре сам заразился коронавирусом. Президенту в ходе лечения вводили сыворотку с антителами. Переболела также его супруга Мелания, инфекцию нашли и у младшего сына Бэррона.
Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. С тех пор в целом в мире инфицированы оказались свыше 38,5 миллиона человек, умерли более 1,09 миллиона. В США к настоящему времени заразились 7,9 миллиона человек.
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В мире , Дональд Трамп
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