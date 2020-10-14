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Алиев заявил о взятии Азербайджаном ряда населенных пунктов в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 30 минут назад
Азербайджанская армия взяла под контроль ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Доблестная азербайджанская армия освободила села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского, Булутан, Меликджанлы, Кемертурк, Теке, Тагасер Ходжавендского районов», — написал Алиев в Twitter.

В среду минобороны Армении заявило об атаке азербайджанских войск на военную технику на территории республики. В свою очередь Баку заявляет, что удар по ракетным комплексам Армении был нанесен в качестве превентивной меры.
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Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.
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В мире , Видео , Кавказ , Ильхам Алиев , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Министерство обороны , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения
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