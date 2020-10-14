Пашинян сделал заявление о появлении нового Гитлера

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение.

Сегодня Пашинян выступил с обращением к народу Армении. В ходе него он упомянул, что во время переговоров об урегулировании ситуации в Карабахе обсуждалась формула «территории в обмен на мир», и международные силы считают ее приемлемой.

«Это очень похоже на мюнхенский сговор 1938 года, когда якобы для мира территории Чехословакии были переданы Германии. Что было после этого, знают все. Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру», — заявил армянский премьер.

Также он рассказал, что формула «территории в обмен на мир» обсуждалась без уточнения статуса Карабаха, а когда Армения попыталась четко его зафиксировать, Азербайджан отказался это обсуждать. По словам Пашиняна, Баку отрицает право армян Карабаха распоряжаться своей судьбой, а максимум, что предлагает им, это автономию в своем составе.