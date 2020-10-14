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Пашинян потребовал определить статус Карабаха 

Lenta.ru и ещё 6 26 минут назад
Пашинян потребовал определить статус Карабаха
Фото: Reuters
Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал определить статус Нагорного Карабаха. Его видеообращение к нации транслировалось в Facebook.
Он подчеркнул, что без этого Ереван отказывается продолжать переговоры с Баку. Премьер рассказал, что Азербайджан отказывается от любого обсуждения статуса Карабаха, настаивая на автономии и закладывая основы для изгнания армян из региона.
По словам Пашиняна, Баку настаивает на постепенном переходе Карабаха под контроль Азербайджана.

«Территории требовали сдать не в обмен на статус, а в обмен на мир. В противном случае Азербайджан угрожал войной», — рассказал он.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
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Комментарии
В мире , Кавказ , Война, Карабах , Никол Пашинян , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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