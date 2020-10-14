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Пашинян заявил, что Ереван знал о планах Баку начать войну в Карабахе 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Ереван знал о планах Баку начать войну в Карабахе
Фото: Reuters
Баку при переговорах с Ереваном требовал, чтобы семь районов вокруг Нагорного Карабаха были отданы ему, а также отказывался рассмотреть вопрос статуса Нагорного Карабаха вне состава Азербайджана. Об этом сообщил в среду во время обращения к нации премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Азербайджан требовал от народа Карабаха незамедлительно сдать пять районов из семи (вокруг Нагорного Карабаха — прим. ТАСС), представить график сдачи остальных двух, и зафиксировать, что при любом статусе Карабах должен быть в составе Азербайджана. То есть районы надо было сдать не взамен статуса, а взамен мира. В противном случае Азербайджан угрожал решить вопрос войной. Наш кабмин отказался рассмотреть вопрос в данном контексте", — отметил он.

Потери Карабаха от конфликта огромны.
Азербайджан и Турция провалили блицкриг в Карабахе, считает Пашинян.
Пашинян поблагодарил РФ за посредничество при урегулировании в Карабахе.
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В мире , Ближний Восток , Войска , ИТАР-ТАСС
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