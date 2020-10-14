Боровшиеся с трехметровой рыбой подростки попали на видео

Американские подростки в Массачусетсе поймали трехметровую рыбу. Дэниел Смит-младший (Daniel Smith Jr.), Кайл Фалле (Kyle Falle) и Джим МакКормек (Jim McCormack) рыбачили с судна в районе города Провинстаун и выловили огромного тунца. Чтобы вытащить свою добычу из воды, ребятам прошлось с ней бороться на протяжении получаса.