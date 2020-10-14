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Боровшиеся с трехметровой рыбой подростки попали на видео

Алевтина Жаркова
22 минуты назад
Американские подростки в Массачусетсе поймали трехметровую рыбу. Дэниел Смит-младший (Daniel Smith Jr.), Кайл Фалле (Kyle Falle) и Джим МакКормек (Jim McCormack) рыбачили с судна в районе города Провинстаун и выловили огромного тунца. Чтобы вытащить свою добычу из воды, ребятам прошлось с ней бороться на протяжении получаса.
Несмотря на то, что вес тунца составил 453,6 килограмма, юные рыбаки не стали рекордсменами. Самая большая рыбина, пойманная в штате, весила 557 килограммов. Ее выловили в заливе Кейп-Код в 1984 году.
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