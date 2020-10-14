Зеленский привлек к борьбе с Россией Ми-6 

7-8 октября, как сообщал «Рамблер», Зеленский совершил визит в Лондон. Позавчера украинские СМИ сообщили, что там он вместе с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым встретился с руководителем MИ-6 Ричардом Муром. Они обсуждали стремление офиса Зеленского установить контроль над антикоррупционными органами и судами, окружение Зеленского и ситуацию в Донбассе.

Вчера президент Украины подтвердил, что провел встречу в офисе МИ-6, но опроверг данные о составе ее участников и вопросах, которые в ходе нее обсуждались.

«К сожалению, не всю информацию я вам могу говорить — это государственные дела», — отметил он.

Зеленский рассказал, что по большей части на встрече обсуждались вопросы, касающиеся работы украинских СМИ — британцы назвали большой проблемой то, что их, СМИ, финансируют в том числе международные группы. По их мнению, это дестабилизирует ситуацию внутри страны.