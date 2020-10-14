Баку уничтожил ракетные комплексы Еревана 

Армия Азербайджана уничтожила оперативно-тактический ракетный комплекс Вооруженных сил Армении. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского Министерства обороны.
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение.
Час назад пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что сегодня утром армянские военнослужащие разместили в приграничных районах и нацелили на Гянджу, Мингячевир и другие азербайджанские города оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистическими ракетами. В ведомстве назвали целью этого разрушение гражданской инфраструктуры и нанесение потерь среди мирного населения.
«В целях обеспечения безопасности населения как легитимная военная цель ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным упреждающим ударом», — сообщили там.
В Министерстве обороны добавили, что прошедшей ночью также точным ударом уничтожили оперативно-тактические ракетные комплексы, выведенные на стартовые позиции на том же направлении.
На прошлой неделе министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов в ходе переговоров в Москве при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова достигли соглашения о прекращении огня в Карабахе. С тех пор Баку и Ереван неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении.