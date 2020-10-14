Баку уничтожил ракетные комплексы Еревана 

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Армия Азербайджана уничтожила оперативно-тактический ракетный комплекс Вооруженных сил Армении . Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского Министерства обороны.

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение.

Час назад пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что сегодня утром армянские военнослужащие разместили в приграничных районах и нацелили на Гянджу, Мингячевир и другие азербайджанские города оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистическими ракетами. В ведомстве назвали целью этого разрушение гражданской инфраструктуры и нанесение потерь среди мирного населения.

«В целях обеспечения безопасности населения как легитимная военная цель ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным упреждающим ударом», — сообщили там.

В Министерстве обороны добавили, что прошедшей ночью также точным ударом уничтожили оперативно-тактические ракетные комплексы, выведенные на стартовые позиции на том же направлении.