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Чемпионку по тайскому боксу задержали в Белоруссии

Газета.Ruиещё 1
42 минуты назад
Призер чемпионов Европы и победительница первенств Белоруссии по тайскому боксу Александра Ситникова задержана в Минске, сообщается на странице Белорусского фонда спортивной солидарности в Facebook.
Чемпионку по тайскому боксу задержали в Белоруссии
Фото: страница Александры Ситниковаой во «ВКонтакте»страница Александры Ситниковаой во «ВКонтакте»
Отмечается, что 13 октября Ситникова была доставлена в Центральное РУВД столицы. Суд над спортсменкой назначен на 14 октября.
Ранее чемпионка поддержала протестное движение в Белоруссии.
"Я невероятно горжусь нашими людьми! Они мудрые, сильные и невероятно добрые, столько взаимопомощи и все так культурно. И все это несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! Жыве Беларусь", - написала Ситникова в Instagram.
С августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Участники акций не согласны с официальными итогами выборов президента страны, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Также протестующие требуют проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.
Ранее координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин высказался о реакции четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой на протесты в стране.
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