Украинец избил молодежь за гимн России

Киеве агрессивно настроенный местный житель напал на группу молодых людей, которые исполняли гимн России сообщает «Обозреватель». Под горячую руку попали молодой человек и девушка.

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Инцидент произошел 13 октября у Олимпийского стадиона. Две девушки пели гимн России, а парень снимал их на видео. Спустя несколько минут к ним подошел мужчина и настойчиво потребовал прекратить пение. Он также пригрозил пустить в ход кулаки, если молодые люди не свернут акцию. Услышав в ответ отказ, он несколько раз руками и ногами ударил юношу. На помощь парную бросилась одна из девушек, однако агрессивный местный житель грубо оттолкнул её.

Видео происшествия было выложено в Сеть. В настоящее время пользователи активно обсуждают ролик.

Пение и даже разговоры на русском языке нередко становятся на Украине причиной негативной реакции со стороны местных жителей. Так, весной стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич решила отказывать в помощи пациентам, которые заговорят с ней на русском языке. Она отметила, что при общении с русскоговорящими пациентами намерена делать вид, что не понимает язык. При этом медик предположила, что некоторые больные перейдут «на мову», а некоторые пойдут искать другого доктора.