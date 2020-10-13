Dagens Nyheter (Швеция): возможно, Путин хотел дать Армении щелчок по носу

В пятницу министры иностранных дел Армении Азербайджана приехали в Москву по приглашению президента Владимира Путина . Официально их позвали на «консультации» под наблюдением министра иностранных дел России Сергея Лаврова . На практике речь идет о поисках способа положить конец кровопролитию в Нагорном Карабахе. Де-юре эта территория принадлежит Азербайджану, но еще во время гражданской войны 1988-1994 годов ее жители объявили о независимости и с тех пор сохраняют статус сепаратисткой республики под защитой Армении.

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Две недели назад Азербайджан пошел в атаку. С тех пор обе стороны обстреливают гражданские районы. Точное количество убитых подсчитать трудно, поскольку независимых наблюдателей там нет, но речь идет о сотнях человек.

Более недели Путин хранил молчание. На этой неделе, однако, он несколько раз поговорил по телефону с президентами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым . Он призвал обе страны согласиться на прекращение огня.

В России не осталось без внимания, как холодно Москва обходится со своим давним союзником Арменией: во-первых, Путин долгое время молчал, во-вторых, он не выразил Армении однозначной поддержки.

«Позор! Почему мы не помогаем Армении?» — воскликнула моя петербуржская соседка, когда я встретила ее на днях на лестнице.

Москва традиционно всегда поддерживала Армению. Страна считается форпостом христианства на Кавказе, ее народу помогают по культурным, религиозным и историческим причинам. Без российской поддержки Армения могла в начале 1990-х и не выиграть у Азербайджана войну за Нагорный Карабах.

С тех пор Азербайджан укрепил свои вооруженные силы. Его продвижение в Нагорном Карабахе застало Армению врасплох, и ее действия свидетельствуют о некоторой панике. Из этих двух стран именно Азербайджан — диктатура, а Армения — демократия. Но сейчас армянское правительство запретило публично критиковать военную политику. Также запрещено выражать сомнения в способности сепаратистской республики Нагорный Карабах защитить себя.

Несколько дней назад Армения отозвала аккредитацию российского журналиста Ильи Азара , отправленного в страну независимой «Новой газетой». Один из людей, у которых Азар взял интервью для репортажа, говорит, что ситуация на фронте тяжелая и что потери Армении гораздо больше, чем признает правительство.

Перед встречей в Москве Армения и Азербайджан сделали определенные шаги в сторону мира. Они обменялись военнопленными и телами погибших. Да и одно то, что они вообще готовы встречаться на таком высоком уровне, означает, что предварительная работа уже проделана. Но до договоренности по-прежнему далеко.

Дважды — в 1999 и 2011 годах — они были близки к решению по Нагорному Карабаху. Оба раза все сводилось к тому, что Армения должна отдать большой кусок собственной территории, чтобы вместо него получить контроль над Нагорным Карабахом. В 1999 году Армения была готова отказаться от общей границы с Ираном.