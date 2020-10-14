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Си Цзиньпин призвал китайских солдат быть готовыми к войне

Lenta.ruиещё 4
41 минуту назад
Китайские солдаты должны направить всю волю и энергию на подготовку к войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе посещения военной базы в провинции Гуандун 13 октября. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Китай готовится к войне
Фото: ReutersReuters
Проверяя состояние корпуса морской пехоты Народно-освободительной армии Китая в городе Чаочжоу, Си Цзиньпин обратился к военным и призвал их поддерживать состояние повышенной готовности. Он также потребовал от них абсолютной преданности, надежности и безупречности. При этом китайский лидер напомнил, что корпус морской пехоты — элитное подразделение, призванное защищать национальный суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы Китая.
Как уточняет CNN, главной целью визита Си Цзиньпина в провинцию Гуандун являлось выступление на торжественном собрании, созванном в честь 40-й годовщины создания специальной экономической зоны Шэньчжэнь. Отмечается, что в настоящий момент отношения между Пекином и Вашингтоном находятся на пике напряженности из-за пандемии коронавируса и споров из-за Тайваня.
Ранее сообщалось, что Пекин приготовился к своеобразной «гонке вооружений» с США в сфере микроэлектроники. Власти страны разработали протекционистские меры, которые позволят обойти ограничения, введенные администрацией американского президента Дональда Трампа.
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