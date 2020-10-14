Китай готовится к войне

Проверяя состояние корпуса морской пехоты Народно-освободительной армии Китая в городе Чаочжоу, Си Цзиньпин обратился к военным и призвал их поддерживать состояние повышенной готовности. Он также потребовал от них абсолютной преданности, надежности и безупречности. При этом китайский лидер напомнил, что корпус морской пехоты — элитное подразделение, призванное защищать национальный суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы Китая.