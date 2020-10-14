В Испании женщинам станут платить на равных с мужчинами

Правительство Испании одобрило во вторник указ, который запрещает различия по половому признаку при оплате труда. Об этом сообщила министр труда королевства Йоланда Диас, подчеркнув, что более не будет разных зарплат у мужчин и женщин.

В свою очередь, министр по равноправию Ирене Монтеро добавила, что женщины должны получать такую же оплату, как и мужчины, за ту же работу, пишет ТАСС.

По данным Национального института статистики, в 2018 году в королевстве средняя годовая зарплата женщин составила 21 тысячу евро, мужчин — 26,7 тысячи. Таким образом, в среднем испанки получали на 21,4% меньше представителей сильного пола.