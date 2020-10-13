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Население Германии сократилось впервые за 10 лет 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Население Германии сократилось впервые за 10 лет
Фото: Reuters
По последним подсчетам, в стране живет примерно 83,1 миллиона человек — на приблизительно 40 тысяч меньше, чем полгода назад. Причиной сокращения на одну двадцатую долю процента видят в пандемии коронавируса SARS-CoV-2. В первую очередь на численность немцев повлияло закрытие границ: начиная с марта, в страну въезжало значительно меньше людей, чем в прошлые годы: 17 тысяч против более 167 тысяч за тот же период в 2019 году.
Как отмечает издание, власти Германии способствуют приезду в страну работоспособных иностранцев, так как который год в ФРГ умирает больше людей, чем рождается. Чтобы обеспечивать многочисленных пенсионеров, требуется больше молодых людей.
Ранее сообщалось, что, по предварительным оценкам, из-за эпидемии коронавируса в 2020 году численность населения России снизится на 158 тысяч человек. Это рекорд за последние 14 лет. Директор института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолий Вишневский отмечал, что это связано с тем, что рождаемость в стране ниже смертности, а мигранты не могли перемещаться в период пандемии.
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В мире , Анатолий Вишневский , ВШЭ , Германия