Население Германии сократилось впервые за 10 лет 

По последним подсчетам, в стране живет примерно 83,1 миллиона человек — на приблизительно 40 тысяч меньше, чем полгода назад. Причиной сокращения на одну двадцатую долю процента видят в пандемии коронавируса SARS-CoV-2. В первую очередь на численность немцев повлияло закрытие границ: начиная с марта, в страну въезжало значительно меньше людей, чем в прошлые годы: 17 тысяч против более 167 тысяч за тот же период в 2019 году.

Как отмечает издание, власти Германии способствуют приезду в страну работоспособных иностранцев, так как который год в ФРГ умирает больше людей, чем рождается. Чтобы обеспечивать многочисленных пенсионеров, требуется больше молодых людей.