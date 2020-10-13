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ГП Белоруссии может проверить ультиматум Тихановской

РИА Новостииещё 38
30 минут назад
Генпрокуратура и Следственный комитет Белоруссии могут проверить призыв из Telegram-канала бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, предварительно установив авторство сообщения и достоверность.
ГП Белоруссии может проверить ультиматум Тихановской
Фото: ReutersReuters
Ранее в Telegram-канале Тихановской появилось сообщение от ее имени, в котором политик предъявила властям "ультиматум": через 13 дней в стране начнется забастовка всех предприятий, если требования оппозиции не будут выполнены.
"В целом любая массовая информация, которая распространяется в СМИ, подлежит оценке", - сказала РИА Новости начальник отдела информации генпрокуратуры Анжелика Курчак.
Курчак подчеркнула, что говорит не о перспективе проведения проверки по факту публикации, а лишь о наличии процессуальной возможности у правоохранительного органа, которая предусмотрена законом "О прокуратуре". "Telegram-канал, где была распространена информация - не официальное СМИ. Насколько информация достоверна, тоже нужно проверять. Кто ее распространил. Пока ничего по этому поводу сказать не могу", - добавила представитель ведомства.
Информация будет изучена, но преждевременно говорить, каким органом и в пределах какой компетенции, отметила Курчак. Сообщение в канале Тихановской начальник отдела информации генпрокуратуры видела.
В Следственном комитете Белоруссии в связи с публикацией в Telegram-канале бывшего кандидата РИА Новости также сообщили, что имеют процессуальные возможности для проверки на законность подобных призывов.
"Все, что размещается в открытом доступе, Следственный комитет видит", - сказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.
Она не стала отвечать на вопрос, будет ли проверено сообщение из Telegram-канала, сославшись на невозможность раскрытия деталей внутренней работы комитета. Информация о проводимой проверке может быть озвучена только по факту ее начала, пояснила Гончарова.
"Пока вероятностных вещей не будет, на конкретный вопрос буду уточнять у следователей", - сказала официальный представитель ведомства.
Изучить публикации в интернете и оценить их на соблюдение закона может любой правоохранительный орган республики. Согласно уголовно-процессуальному кодексу появление некоторой информации может стать поводом к преследованию: сообщения подобного характера подлежат проверке.
В мире,СНГ,Светлана Тихановская,Юлия Гончарова,Генпрокуратура РФ,СКР,РИА Новости,Беларусь,
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