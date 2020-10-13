Вблизи австралийского острова Хинчинбрук, штат Квинсленд, любитель подводной охоты опустился на глубину и столкнулся с двумя опаснейшими акулами мира. Видео, снятое рыбаком на камеру, опубликовал портал 9 News.

23 сентября 19-летний Захари Шмидт (Zachary Schmidt) занимался с друзьями подводной охотой, когда повстречал двух тупорылых акул, одна из которых была два с половиной метра в длину, а другая — три.

«В течение пяти секунд после того, как я выстрелил в рыбу, подо мной появились две акулы, — вспоминает он. — При охоте на рыбу нужно быть начеку. Главное — звук. Любой шум привлечет к тебе акулу».

Австралиец, изучающий биологию океана в университете Джеймса Кука , объяснил, что при встрече с акулой нельзя подавать признаки страха.

«Люди неправильно воспринимают акул в воде. Как правило, хищники просто хотят съесть пойманную вами рыбу», — отметил он.

Шмидт оставался в воде еще 15 минут, пока не заметил возле тупорылых акул другую шестиметровую хищную рыбу. Он решил, что это тигровая акула, и осторожно поднялся на рыбацкое судно.

Тупорылые акулы крайне агрессивны и представляют опасность для человека. Обитают в тропиках и субтропиках, могут заплывать в пресные воды и искать добычу в прибрежных зонах.