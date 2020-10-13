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«Мордовороты ходят по Минску»: Лукашенко обратился к протестующим 

Павел Тиунов 49 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участники протестных акций в Минске — «мордовортоты», которые получают за свою активность деньги. В пример глава государства поставил селян, собравших рекордный урожай картофеля, сообщает издание «Минск-Новости».
Громкое заявление прозвучало в ходе визита Лукашенко в Толочинский район Витебской области, где национальный лидер встретился с передовиками производства. Директор местного консервного завода Анатолий Анюховский заявил, что работники трудятся практически без выходных, тем самым обсепечивают достижение высоких показателей.

«Люди от земли работают. Искренне», — отметил он.

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Пул первого», президент, общаясь с трудовым коллективом, отметил, что он привез с собой в Толочинский район «погоду», потому что потом «пойдут дожди».
Комментируя трудолюбие селян, Лукашенко посетовал, что таких людей нет в Миснке, иначе Белоруссия, по его словам, была бы «самой богатой».

«А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать то хотят», — заявил глава государства.

На этих словах реплика президента обрывается. Журналисты «Минск-Новости» опубликовали продолжение фразы Лукашенко. Президент отметил, что «мордоворты» действуют небесплатно.

«Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в 5–6 часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить», — подчеркнул он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко назвал протестующих «крысами», которые разбежались, едва заметив правительственный вертолет. Президент республики подчеркивал, что люди знают о его «жестком отношении» к митингам.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко
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