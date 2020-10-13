Обзор иноСМИ: Украину предупредили о новой катастрофе 

Как пандемия помогла «Северному потоку-2»

В этом сезоне Германии не потребуются дополнительные поставки газа, что дает канцлеру Ангеле Меркель и президенту России Владимиру Путину еще один повод не торопиться с запуском «Северного потока-2». Как сообщает Bloomberg, после двух теплых зим и пандемии коронавируса спрос на топливо падает по всему континенту.

Контрольные цены на газ остаются ниже своих десятилетних средних значений в начале периода пикового потребления. Агентство подчеркивает, что у Германии и России нет необходимости решать этот вопрос срочно, на него можно потратить месяцы или даже годы. Отсрочка дает рынкам время подготовиться к холодами и влиянию пандемии на спрос на газ. По словам Джакомо Масато, аналитика MarexSpectron, есть вероятность, что грядущая зима будет намного более суровой, чем прошлая.

Экологи предупредили Украину о новой катастрофе

Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что страна находится на грани экологической катастрофы, стремительно теряя воду. Об этом сообщает 5.ua.

Цыганок подчеркнула, что Украина — одно из наименее обеспеченных водой государств в Европе, но позволяет себе «хищнически» относится к этому ресурсу. Пока экология остается в топе тем для политических манипуляций, это чревато трагическими последствиями для Украины, предостерегают специалисты.

Зеленский: я верну Донбасс или уйду

Президент Украины Владимир Зеленский допустил заключение мирного соглашения по Донбассу с главой России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в программе BBC HardTalk.

Ведущий Стивен Сакур поинтересовался, может ли Украина заключить соглашение, которое позволит вернуть под контроль Киева и Донбасс, и Крым. «Я верю в это. Иначе я не шел бы в президенты Украины. Это очень трудно, и тут необходима помощь всего мира. Но я не теряю веру», — заявил Зеленский. По словам президента, если ему не удастся сделать это, «должен будет прийти другой человек».

Трамп потребовал поцелуев от парней и «красивых женщин»

Президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге во Флориде заявил, что у него иммунитет к коронавирусу, и предложил поцеловать всех собравшихся, чтобы доказать свою стойкость. Об этом сообщает New York Post.

Примерно через 20 минут после начала выступления Трамп призвал сторонников поцеловаться с ним. «Я чувствую себя таким сильным… Я поцелую всех в этой аудитории. Я поцелую парней и красивых женщин. Я расцелую вас крепко-крепко», — пообещал он.

В Британии объявился маньяк на велосипеде

Полиция Белфаста начала поиски мужчины, напавшего с ножом на нескольких женщин. Как сообщает Mirror, маньяк на велосипеде совершил три нападения всего за пару часов.

Все трое пострадавших были госпитализированы, они получили серьезные, но не угрожающие жизни травмы. Mirror отмечает, что мужчина нападал на одиноких женщин, гулявших на улице вечером.