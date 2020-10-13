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Германия назвала способ восстановить доверие к России 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Германия назвала способ восстановить доверие к РФ
Фото: Reuters
Чтобы восстановить доверие германских властей, российскому государству нужно всего лишь соблюдать основные международные правила. О таком способе улучшить отношения в интервью РИА Новости рассказал глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Очевидно, что Россия своими действиями сама может определять эти взаимоотношения», — заявил он в ответ на вопрос, могут ли российско-германские отношения вернуться к той динамике, которая наблюдалась в 90-х и начале 2000-х годов.

По словам Мааса, к международным ценностям, которым необходимо следовать, относятся верховенство права, демократия и права человека. В качестве тех направлений, по которым России стоило бы обращать внимание на соблюдение правил, он упомянул происходящее на Украине и дело Алексея Навального.
Он отдельно подчеркнул, что инцидент с предполагаемым отравлением оппозиционера — не вопрос российско-германских отношений, а проблема всего международного сообщества.
В том же интервью Маас заявил, что дело Навального могут и должны провести исключительно российские правоохранительные органы, все необходимое для этого, по его словам, находится на территории России.
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Комментарии 1
В мире , Алексей Навальный , МИД , МВД , РИА Новости , Германия
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