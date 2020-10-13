Украина присоединится к санкциям против Лукашенко

Ранее в ЕС дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и Лукашенко. Глава европейской дипломатии Жозеп Борель понадеялся, что меры в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого ушло полтора месяца.

В начале октября лидеры государств ЕС ввели санкции против официальных лиц Белоруссии, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и нарушениям прав человека. Тогда Лукашенко не попал в санкционный список. Вскоре после этого Минск объявил, что вводит ответные меры.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.