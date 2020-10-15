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На Украине за сутки выявлено 5,5 тысячи новых случаев коронавируса

Газета.Ruиещё 7
35 минут назад
Служба национальной безопасности Украины сообщила о 5 590 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки, передает "Свободная пресса".
На Украине выявили 5,5 тысячи новых случаев коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Таким образом, их число выросло до 276 177 по состоянию на утро 14 октября.
Больше всего заболевших в Киеве — 28 512. Следом идут Харьковская (26 262), Львовская (23 474), Одесская (17 349) и Черновецкая (16 828) области. Число летальных случаев достигло 5 229.
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