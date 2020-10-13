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Польша поможет Украине вернуть Крым 

Артём Кульша 32 минуты назад
Польша поможет Украине вернуть Крым
Фото: соцсети
Польша повлияет на возвращение Крыма Украине. Об этом сообщает «Царьград».
Вчера, как сообщал «Рамблер», польский президент Анджей Дуда прибыл с визитом на Украину и провел переговоры с ее главой Владимиром Зеленским. После их окончания главы государств дали совместную пресс-конференцию. В ходе нее они, в частности, сообщили о намерении вместе выступать против оккупации Россией Крыма и ее агрессии в Донбассе.
Со своей стороны, Дуда пообещал, что Польша повлияет на возвращение Крыма под контроль Киева. Он не уточнил каким образом. Во время того же мероприятия Дуда призвал международные сообщества к решительному продолжению политики санкций в отношении России из-за присоединения Крыма.
Кроме того, президент Польши заявил, что любое перемещение границ после Второй мировой войны является недопустимым. По мнению политолога Владимира Корнилова, тем самым Дуда отказал Украине в праве на Крым — после Второй мировой войны тот был частью России.

«Киев выразит протест Польше?» — задался политолог вопросом.

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Комментарии
В мире , Анджей Дуда , Владимир Зеленский , Владимир Корнилов , Польша , Республика Крым
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