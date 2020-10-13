Польша поможет Украине вернуть Крым 

Вчера, как сообщал «Рамблер», польский президент Анджей Дуда прибыл с визитом на Украину и провел переговоры с ее главой Владимиром Зеленским . После их окончания главы государств дали совместную пресс-конференцию. В ходе нее они, в частности, сообщили о намерении вместе выступать против оккупации Россией Крыма и ее агрессии в Донбассе.

Со своей стороны, Дуда пообещал, что Польша повлияет на возвращение Крыма под контроль Киева. Он не уточнил каким образом. Во время того же мероприятия Дуда призвал международные сообщества к решительному продолжению политики санкций в отношении России из-за присоединения Крыма.

Кроме того, президент Польши заявил, что любое перемещение границ после Второй мировой войны является недопустимым. По мнению политолога Владимира Корнилова , тем самым Дуда отказал Украине в праве на Крым — после Второй мировой войны тот был частью России.