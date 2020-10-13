Тихановская подчеркнула, что считает себя не лидером нации, а просто человеком, которому «дали право говорить от имени белорусов».

«Мы всегда говорили, что мы не против России, да и в России, думаю, это понимают. Но мои, то есть переговоры белорусов с Путиным, это не переговоры: вы убираете Лукашенко, мы вам сдаем страну. Нет, ни в коем случае», — подчеркнула Тихановская.

По ее словам, если бы Путин согласился с ней встретиться, она бы попросила его дать белорусам возможность самим решить свое будущее.

«Беларусь от России никуда не денется, стену мы не построим. Придет следующий умный президент и решит, что делать с Россией . Пока у меня к Путину один месседж: дайте нам сделать все самим», — заключила она.

Как сообщал «Рамблер», ранее Тихановская уже призывала Россию уважать суверенитет Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.

Она отмечала, что Путин занял выжидательную позицию по Белоруссии. По ее мнению, несмотря на обещание оказать военную поддержку Лукашенко, Путин не присылал солдат и пока «стоит рядом и смотрит».

Тихановская подчеркнула, что белорусы хотят выйти из политического кризиса самостоятельно.