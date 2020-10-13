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В Нидерландах умер первый повторно заразившийся коронавирусом человек 

Российская Газета и ещё 3 30 минут назад
Умер первый повторно заразившийся COVID-19 человек
Фото: ТАСС
В Нидерландах зарегистрирована первая в мире смерть после повторного заражения коронавирусом. Речь идет о 89-летней женщине, у которой ранее был диагностирован рак.
Пожилая европейка была госпитализирована в июле. Тогда у нее впервые выявили SARS-CoV-2. Пять дней спустя ее выписали, так как симптомы заболевания исчезли. Два месяца спустя женщина вновь оказалась в больнице с высокой температурой и кашлем. Тест на COVID-19 оказался положительным. В этот раз врачам не удалось спасти пациентку, она скончалась, сообщает ТАСС.
Всего в мире зарегистрировано 23 случая повторного заражения коронавирусом. При этом 20 пациентов выздоровели.
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В мире , COVID-19 , ИТАР-ТАСС
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