Доказана возможность повторного заражения COVID-19

Люди, которые перенесли COVID-19, действительно могут испытывать более опасные симптомы при повторном заражении. Это подтверждают ученые Университета Невады и других научных организаций США . Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet Infectious Diseases.

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Исследователи описали случай повторной коронавирусной инфекции у 25-летнего мужчины, который был заражен двумя различными вариантами SARS-CoV-2 в течение 48 дней. Вторая инфекция оказалась более серьезной, чем первая, в результате чего пациента госпитализировали с использованием кислородной поддержки. Кроме того, специалисты отметили четыре других случая повторного инфицирования в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре.

Специалисты полагают, что пациент из Невады во второй раз мог подвергнуться воздействию высокой дозы вируса, что вызвало более острую реакцию. Согласно другим гипотезам, мужчина пострадал от более вирулентного штамма SARS-CoV-2, либо произошло антителозависимое усиление инфекции, когда вырабатываемые организмом антитела ухудшают последствия от повторного заражения.