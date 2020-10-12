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Трамп посоветовал СМИ обратить внимание на кашляющего Байдена 

Газета.Ru и ещё 1 50 минут назад
Трамп: СМИ следует обратить внимание на кашляющего Байдена
Фото: REUTERS
Действующий президент США Дональд Трамп, недавно переболевший коронавирусом, в Twitter посоветовал СМИ обратить внимание на кандидата от демократов Джо Байдена, который постоянно кашляет.

"Байден кашляет, отхаркивается и трогает пальцами свою маску, везде, а фейк-ньюс даже и не думает обсуждать это. "Журналистика" достигла низшего уровня в истории", — написал Трамп.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. В некоторых штатах уже идет досрочное голосование. Действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и сразится с Джо Байденом.
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В мире , Конфликты , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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