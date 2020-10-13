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Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ

BFM.RUиещё 2
51 минуту назад
Члену белорусской оппозиции Марии Колесниковой предлагали принять участие во встрече с президентом Александром Лукашенко, которую он проводил в СИЗО КГБ. Колесникова отказалась, сообщил в эфире «Эхо Москвы» ее адвокат Александр Пыльченко.
По его словам, причиной отказа стало то, что люди в гражданском, приехавшие к ней в СИЗО, не представились и отказались сообщить куда собираются ее везти.
Беседа Лукашенко с арестованными белорусскими оппозиционерами состоялась 10 октября и длилась около четырех часов. На ней присутствовал в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров и директор Pandadoc Дмитрий Рабцевич. Все они отказались разглашать детали встречи.
Уже на следующий день отпустили двух людей из СИЗО — Рабцевича и Воскресенского.
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