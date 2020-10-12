Алиев пообещал Карабаху рай

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал превратить Нагорный Карабах в райское место. Об этом он написал в своём аккаунте.

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Мы построим на освобожденных от оккупации землях города, превратим эти места в рай, — написал он.

Алиев добавил, что в Нагорном Карабахе земли оживут, туда вернутся жизнь, а граждане Азербайджана будут достойно жить на этих землях.

Как писал NEWS.ru, президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил о привлечении к боевым действиям участников конфликта 1990-х годов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.