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Президент Азербайджана пообещал отстроить города в Карабахе

News.ru
58 минут назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал превратить Нагорный Карабах в райское место. Об этом он написал в своём аккаунте.
Алиев пообещал Карабаху рай
Фото: ReutersReuters
Мы построим на освобожденных от оккупации землях города, превратим эти места в рай, — написал он.
Алиев добавил, что в Нагорном Карабахе земли оживут, туда вернутся жизнь, а граждане Азербайджана будут достойно жить на этих землях.
Как писал NEWS.ru, президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил о привлечении к боевым действиям участников конфликта 1990-х годов.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.
В мире,Война, Карабах,Араик Арутюнян,Ильхам Алиев,Азербайджан,
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