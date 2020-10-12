ВОЗ раскритиковала идею массового иммунитета от COVID-19

«Массовый иммунитет является концепцией, которая используется во время вакцинации, когда население может быть защищено от вируса (…). К примеру, для массового иммунитета от кори необходимо вакцинировать 95 процентов населения. Остальные пять процентов будут защищены исходя из того, что корь не распространится среди вакцинированных людей», — отметил он.