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ВОЗ раскритиковала идею массового иммунитета от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 26 минут назад
ВОЗ раскритиковала идею массового иммунитета от COVID-19
Фото: Reuters
Об этом заявил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус, его цитирует РИА Новости.

«Массовый иммунитет является концепцией, которая используется во время вакцинации, когда население может быть защищено от вируса (…). К примеру, для массового иммунитета от кори необходимо вакцинировать 95 процентов населения. Остальные пять процентов будут защищены исходя из того, что корь не распространится среди вакцинированных людей», — отметил он.

Таким образом, массовый иммунитет достигается не через заражение, а путем вакцинации. Именно поэтому такая стратегия некорректна как с научной, так и этической точки зрения, подчеркнул Гебрейесус.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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В мире , ВОЗ , РИА Новости
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