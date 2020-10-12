ВОЗ раскритиковала идею массового иммунитета от COVID-19

Об этом заявил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус, его цитирует РИА Новости.
«Массовый иммунитет является концепцией, которая используется во время вакцинации, когда население может быть защищено от вируса (…). К примеру, для массового иммунитета от кори необходимо вакцинировать 95 процентов населения. Остальные пять процентов будут защищены исходя из того, что корь не распространится среди вакцинированных людей», — отметил он.
Таким образом, массовый иммунитет достигается не через заражение, а путем вакцинации. Именно поэтому такая стратегия некорректна как с научной, так и этической точки зрения, подчеркнул Гебрейесус.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.