Пока вы не уснули: раскрыта угроза России со стороны Польши

Главы МИД
стран Евросоюза
договорились о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко
. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ ЕС .
Дипломаты собрались на встречу в Люксембурге и пришли к соглашению, которое предусматривает ограничительные меры, если ситуация в Белоруссии не изменится к лучшему.
Два сотрудника посольства Болгарии в Москве объявлены персонами нон-грата. Об этом сообщили в МИД России.
«12 октября посол Болгарии в России Атанас Крыстин
был приглашен в МИД, где ему была вручена нота», говорится в заявлении российского ведомства.
В России выстроена эффективная система лечения коронавирусных больных, и есть запас свободных коек в клиниках, поэтому о введение жестких карантинных мер в стране речи пока не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
. Слова представителя главы государства цитирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Польша и страны Прибалтики смогут уничтожить значительную часть кораблей Балтийского флота России без потерь со своей стороны. Об этом сообщает «Свободная пресса».
«Время подлета к главной военно-морской базе Балтийского флота в Балтийске — 7,5 минуты», — отмечает «Свободная пресса».
65-летний Бочаров, как сообщал «Рамблер», — Заслуженный артист России, участник оркестра «Малахит». На прошлой неделе стало известно, что он болен корнавирусной инфекцией COVID-19 и находится в больнице с 35-процентным поражением легких. Сегодня стало известно, что он умер.
Средства ПВО армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в понедельник поразили штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана на северо-восточном направлении линии соприкосновения. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны
Армении Шушан Степанян
.
"Под прикрытием турецких истребителей F-16 азербайджанские ВВС задействовали вдоль границы штурмовые самолеты Су-25. Средства ПВО армии обороны Арцаха (непризнанная НКР) на северо-восточном направлении уничтожили одну единицу Су-25 противника", - отметила она.
Европейский союз продлил до 16 октября 2021 года антироссийские санкции, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия и связанные в том числе с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль
.
Аналогичное решение ЕС принял в октябре прошлого года. Санкционные меры подразумевают запрет на въезд в Евросоюз для физических и юридических лиц, а также замораживание их активов.
Президент РФ Владимир Путин
подписал закон, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) россиян, пострадавших в результате терактов стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Экс-президента Грузии, главу украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили
, заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы за различные преступления, избили в Афинах, куда он приехал встретиться с проживающими там грузинскими эмигрантами в рамках подготовки к парламентским выборам в Грузии 31 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Портал «ИноСМИ» собрал комментарии болгарских интернет-пользователей о российской гиперзвуковой крылатой ракете «Циркон». Их внимание привлек материал издания «Факти», посвященный испытаниям ракеты.
Замминистра заявил, что стрельбу признали успешной. Было зафиксировано прямое попадание ракеты в цель.
В России к категории бедных относятся почти 20 млн человек, что составляет 13,5% населения, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков
.
«На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 млн человек», — цитирует его ТАСС.