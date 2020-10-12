Пока вы не уснули: раскрыта угроза России со стороны Польши

ВКонтакте, Одноклассники. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест , слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Главы МИД стран Евросоюза договорились о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ ЕС .

Дипломаты собрались на встречу в Люксембурге и пришли к соглашению, которое предусматривает ограничительные меры, если ситуация в Белоруссии не изменится к лучшему.

Два сотрудника посольства Болгарии в Москве объявлены персонами нон-грата. Об этом сообщили в МИД России.

«12 октября посол Болгарии в России Атанас Крыстин был приглашен в МИД, где ему была вручена нота», говорится в заявлении российского ведомства.

В России выстроена эффективная система лечения коронавирусных больных, и есть запас свободных коек в клиниках, поэтому о введение жестких карантинных мер в стране речи пока не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Слова представителя главы государства цитирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Польша и страны Прибалтики смогут уничтожить значительную часть кораблей Балтийского флота России без потерь со своей стороны. Об этом сообщает «Свободная пресса».

«Время подлета к главной военно-морской базе Балтийского флота в Балтийске — 7,5 минуты», — отмечает «Свободная пресса».

соцсети

65-летний Бочаров, как сообщал «Рамблер», — Заслуженный артист России, участник оркестра «Малахит». На прошлой неделе стало известно, что он болен корнавирусной инфекцией COVID-19 и находится в больнице с 35-процентным поражением легких. Сегодня стало известно, что он умер.

Средства ПВО армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в понедельник поразили штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана на северо-восточном направлении линии соприкосновения. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян

"Под прикрытием турецких истребителей F-16 азербайджанские ВВС задействовали вдоль границы штурмовые самолеты Су-25. Средства ПВО армии обороны Арцаха (непризнанная НКР) на северо-восточном направлении уничтожили одну единицу Су-25 противника", - отметила она.

Европейский союз продлил до 16 октября 2021 года антироссийские санкции, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия и связанные в том числе с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль

Аналогичное решение ЕС принял в октябре прошлого года. Санкционные меры подразумевают запрет на въезд в Евросоюз для физических и юридических лиц, а также замораживание их активов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) россиян, пострадавших в результате терактов стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Экс-президента Грузии, главу украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили , заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы за различные преступления, избили в Афинах, куда он приехал встретиться с проживающими там грузинскими эмигрантами в рамках подготовки к парламентским выборам в Грузии 31 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Портал «ИноСМИ» собрал комментарии болгарских интернет-пользователей о российской гиперзвуковой крылатой ракете «Циркон». Их внимание привлек материал издания «Факти», посвященный испытаниям ракеты.

Замминистра заявил, что стрельбу признали успешной. Было зафиксировано прямое попадание ракеты в цель.

В России к категории бедных относятся почти 20 млн человек, что составляет 13,5% населения, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков