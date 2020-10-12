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Трамп: Байден хочет превратить США в Венесуэлу

ИА Regnum
38 минут назад
Президент США Дональд Трамп заявил 12 октября в Twitter, что демократы во главе с «Сонным Джо» (Джо Байденом) хотят превратить США в «социалистическое государство».
Трамп: Байден хочет превратить США в Венесуэлу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Именно этого хотят демократы. США не должны стать масштабной версией Венесуэлы», — написал Трамп.
Трамп ранее уже заявлял, что Байдена поддерживают «радикальные леваки» и обвинял своего соперника на предстоящих выборах в симпатиях к движению «Антифа».
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