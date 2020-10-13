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Маас раскрыл планы по отношениям с Россией после инцидента с Навальным

РИА Новостииещё 9
1 час назад
Берлин заинтересован в хороших или "хотя бы разумных" отношениях с Москвой, несмотря на инцидент с блогером Алексеем Навальным, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Германии Хайко Маас.
Так министр оценил заявления политиков и экспертов, что случай с Навальным может заморозить двусторонние отношения.
"Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении", — отметил Маас.
Он добавил, что за прошедшие годы Германия приложила немало усилий ради поддержания отношений с Россией.
"Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с Сергеем Лавровым. Общества наших стран поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики", — продолжил министр.
Однако межгосударственные отношения "страдают" из-за ряда инцидентов, включая хакерской атаки на Бундестаг в 2015 году и убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, заключил Маас. В обоих случаях немецкая сторона заявляет о причастности Москвы, однако Россия эти обвинения отвергает.
Ситуация с Алексеем Навальным
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что блогера выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.
После инцидента правительство ФРГ, ссылаясь на военных медиков, заявило об отравлении Навального боевым веществом "Новичок". Позже кабмин сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Россия до сих пор не получила от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации. Все запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным остались без ответа.
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