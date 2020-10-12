Белорусские пенсионеры вышли на марш протеста 

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Белорусские пенсионеры вышли на акцию протеста в Минске . Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает Tut.by.

Пенсионеры собрались на площади Независимости около Красного костела. Они пели «Священную войну», скандировали «Верым, можам, пераможам!», а затем устроили шествие.

Колонна марша растянулась на несколько сотен метров. Участники держат бело-красно-белые флаги. За ними следуют микроавтобусы с неизвестными в балаклавах.

Акции пенсионеров также проходят в Бресте, Гродно и других городах.

В Белоруссии два месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.

Первые протестные акции жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Многие задержанные рассказали об избиениях и пытках в изоляторах.

Участники акций требуют отставки руководства страны, проведения новых президентских выборов, привлечения к ответственности силовиков, виновных в насилии над протестующими.