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Белорусские пенсионеры вышли на марш протеста 

Lenta.ru 1 час назад
Белорусские пенсионеры вышли на марш протеста
Фото: Reuters
Белорусские пенсионеры вышли на акцию протеста в Минске. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает Tut.by.
Пенсионеры собрались на площади Независимости около Красного костела. Они пели «Священную войну», скандировали «Верым, можам, пераможам!», а затем устроили шествие.
Колонна марша растянулась на несколько сотен метров. Участники держат бело-красно-белые флаги. За ними следуют микроавтобусы с неизвестными в балаклавах.
Акции пенсионеров также проходят в Бресте, Гродно и других городах.
В Белоруссии два месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.
Первые протестные акции жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Многие задержанные рассказали об избиениях и пытках в изоляторах.
Участники акций требуют отставки руководства страны, проведения новых президентских выборов, привлечения к ответственности силовиков, виновных в насилии над протестующими.
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Комментарии 4
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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