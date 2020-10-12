"Свидетельства тому — акции в столице в минувшее воскресенье: еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет", — добавил первый замминистра. По его словам, Белоруссию "пытаются ввергнуть в хаос девяностых, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции".