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В МВД Белоруссии заявили о готовности применить боевое оружие для поддержания порядка 

ТАСС и ещё 14 32 минуты назад
Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил в понедельник о готовности применить боевое оружие сотрудниками правоохранительных органов для поддержания порядка в Минске.

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", — заявил он в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Митингующие в знак протеста подожгли авто в центре Минска
Как заявил Казакевич, ведомство отмечает "постепенное затухание протестного движения как по территории, так и по массовости".
Однако минские протесты, по оценкам МВД, радикализировались.

"Свидетельства тому — акции в столице в минувшее воскресенье: еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет", — добавил первый замминистра. По его словам, Белоруссию "пытаются ввергнуть в хаос девяностых, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции".

Ранее в понедельник пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила, что, по данным ведомства, в акциях протеста 11 октября в Белоруссии приняли участие около 11 тысяч человек, в результате правоохранителями было задержано 713 человек.
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В мире , Армия , Видео , Оружие , Ольга Чемоданова , МВД , Минск
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