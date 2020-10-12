«На Окрестина все в синяках, крови, без зубов» 

Заявившие об избиении после акций протеста жители Белоруссии отметили, что не верят в правосудие, так как до сих пор не знают результатов экспертиз и как ведется расследование. Об этом пишет Tut.by.

Как сообщал «Рамблер», в Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующих глава государства Александр Лукашенко . После окончания голосования в городах Белоруссии массовые акции протеста, которые вначале жестко подавлялись. Были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев 13 августа принес жителям страны извинения за избиения «попавших под раздачу» людей. Он взял за это ответственность на себя.

Генпрокуратурой была создана межведомственная комиссия по оценке фактов насилия со стороны силовиков, однако так и не отчиталась, к чему она пришла за это время, есть ли подозреваемые, уголовные дела и сколько заявлений было подано, пишет Tut.by.

Издание в октябре еще раз опросило белорусов, которые в августе заявили, что подверглись издевательствам и избиениям за стенами изолятора на Окрестина в Минске. По их словам, тогда их били дубинками, кулаками, заставляли петь и стоять на вытяжку.

«Где-то в середине сентября меня один раз опросил следователь — и на этом все. К тому времени гематомы прошли, поэтому направление на экспертизу не дали, я сам еще в августе смог снять побои и зафиксировать все травмы», — рассказал Александр, получивший после пребывания в изоляторе черепно-мозговую травму, перелом правой кисти, множественные гематомы, ранение в плечо, травмы головы, ног.

При этом он отметил, что сам стал фигурантом уголовного дела по статье «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел».

«Двое сотрудников ОМОНа держали мне руки, третий наносил удары по лицу, бил кулаком и дубинкой, когда стал захлебываться кровью, меня развернули и поставили спиной к нему. Он стал бить по затылку и спине, тогда, скорее всего, я и получил черепно-мозговую травму. (…) Следователь спрашивал, могу ли я кого-то опознать. Так они же были в балаклавах! Естественно, нет», — рассказал он.

Сергей, попавший из изолятора на Окрестина в реанимацию, заявил, что решил не писать заявление, так как испугался, что вновь его заберут.

«На Окрестина, конечно, насмотрелся — больше суток стояли в прогулочном дворике, ни присесть, ни прилечь, все в синяках, крови, без зубов», — пояснил он, отметив, что на акции теперь «ходит огородами, чтобы не загребли».

Михаил после избиения силовиками написал заявление в Следственный комитет , ему дали направление на экспертизу, результаты которой до сих пор неизвестны, отмечает издание.