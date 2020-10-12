«Древнейший христианский народ сражается в одиночку»

Те, кто живет на Западе, далеки от конфликта в Нагорном Карабахе и не понимают его, констатирует португальская газета. Она решила внести ясность и задала несколько вопросов министру образования республики. В числе вопросов, на которые ответила министр: почему Турцию нужно исключить из НАТО

Лусине Караханян (Lusine Gharakhanyan) 42 года, по образованию — психолог. В мае она была назначена министром образования, науки и культуры непризнанной республики Арцах. Так армяне называют анклав в Азербайджане , более известный как Нагорный Карабах (от азербайджанского «черный сад»). Из-за бомбардировок и перебоев в электричестве поддерживать связь с внешним миром становится всё сложнее, но благодаря Союзу дружбы Португалия-Армения нам удалось преодолеть эти трудности. Мы поговорили с Лусине Караханян в день, когда вступил в силу режим прекращения огня, продлившийся недолго. Армения и Азербайджан поспешили обвинить друг друга в его нарушении.

Diário de Notícias: — Начнем с вашего министерства. Занятия были прерваны, а матери с детьми бежали в Армению. Как детям гарантируется образование?

Лусине Караханян: — Мне было очень сложно написать приказ о приостановлении учебного процесса. Но противник каждый день бомбит мирные поселения, стремясь попасть в школы и детские сады. Чем больше проходит времени, тем мне сложнее думать об организации учёбы. Некоторые из наших учеников и преподавателей сейчас находятся в Армении. Мне хотелось бы с благодарностью отметить, что Министерство образования , науки, культуры и спорта Армении организовало для них посещение школ и детских садов. Помимо этого, ВУЗы Армении открыли свои двери для студентов из Арцаха. В условиях бомбардировки и речи быть не может об организации образовательного процесса. Это действительно сложная ситуация. Около 30 тысяч человек страдают от нарушения их права на получение образования.

— Как сейчас живется в Степанакерте? Агентство Франс-Пресс сообщало, что магазины закрыты, но, если кому-то что-то надо, он просто берёт это и оставляет деньги.

— Люди здесь очень честные. Не разбили ни одну витрину магазина, чтобы разграбить. Никто ничего не ворует. Нам приносят еду в убежище, почти нет необходимости идти в магазин.

— Те, кто живет на Западе, далеки от этого конфликта, они его не понимают. Что спровоцировало сегодняшний этап войны?

— Война, развязанная в третий раз — это крупномасштабный терроризм. Мы несём человеческие потери, разрушены некоторые культурные памятники, имеющие цивилизационную ценность.

— Какая цель у правительства Арцаха? Присоединиться к Армении?

— Целью Арцаха с самого начала было восстановление исторической справедливости. К этому мы стремимся и сейчас. Другими словами, мы хотим воссоединения Арцаха с Арменией. Однако в складывающейся ситуации из-за препятствий на этом пути мы были вынуждены провозгласить независимость. Так нам удалось избежать подчинения Азербайджану. Ведь существует множество исторических источников, в том числе иностранных, содержащих достаточно информации о том, что Арцах — это часть Армении. Факты неоспоримы. Мир знает, что Арцах был присоединен к Азербайджану 5 июля 1921 года по просьбе Турции. Нельзя не напомнить о российско-турецком договоре о дружбе и братстве, заключенном в Москве 16 марта 1921 года. По его условиям Азербайджану была отдана Нахичевань (армянский эксклав). Турция требовала, чтобы и Арцах передали Азербайджану. На самом деле это была реализация долговременных стратегических целей Турции. Фактически, Турция продолжает стремиться осуществлять свои планы, используя наиболее удобные политические ситуации.

— И как эта цель совмещается с миром, ведь Баку продолжает считать Нагорный Карабах территорией Азербайджана?

— Претензии Азербайджана совершенно не обоснованы. Не секрет, что сейчас Турция — центр всех международных террористических атак, будь то на Ближнем Востоке, Кавказе или Балканах. Чем быстрее Запад и весь цивилизованный мир осознают угрозу, которую несёт Турция, тем будет лучше для них. Сейчас армянский народ, самый древний православный народ мира, продолжает бороться с этой огромной опасностью один.

— Вы согласны с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, когда он указывает на Турцию? Какую роль должны сыграть прочие страны НАТО?

— Да, я согласна с точкой зрения премьер-министра. Турция действительно несёт ответственность за всё происходящее. В свое время создателем государства, названного Азербайджан, выступила Турция, которая хочет с его помощью управлять всем Кавказом. Прочие страны-члены НАТО должны понять, какую опасность представляет Турция для человечества и цивилизации. Я считаю, что Турцию следует исключить из НАТО. Нужно сделать это очень быстро, иначе опасность превратится в очередную угрозу.

— Азербайджан обладает большей военной мощью и может рассчитывать на наемников. Как не допустить военного поражения?

— Сейчас против Арцаха сражаются террористы-наемники. Да, есть и те, кто сражается в Азербайджане за Азербайджан. А мы сражаемся за наши семьи, наших предков и нашу землю. Сегодня пишутся блестящие страницы военной истории. По словам военных экспертов, они прекрасны. История уже показывала, что мы можем победить, обладая меньшими средствами. Дело в том, почему мы боремся… Мы знаем, за что мы боремся.

— Может ли Россия, как военный союзник Армении и член Минской группы, сыграть решающую роль в заключении перемирия?

— Да, у нас всегда были хорошие отношения с Россией. Они имеют культурную, политическую и экономическую ценность и важны для обеих стран. В борьбе с терроризмом и политикой геноцида мы готовы сотрудничать со всем цивилизованным миром.