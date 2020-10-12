Белорус через соцсети призывал к расстрелу чиновников 

На жителя города Чаусы завели уголовное дело за то, что он в Telegram призвал местных жителей к расстрелу муниципальных чиновников, сообщает издание Tut.by. Мужчину обвиняют в угрозе убийством.

Громкое заявление было опубликовано в Telegram-канале «Чаусы97%». В нем автор сообщения призвал расстрелять председателя правления Чаусского райпо Николая Глушкевича и председателя районного Совета депутатов Анатолия Матюлина. При этом правоохранители отметили, что автор не ограничил доступ к сообщению, что приравнивается к распространению информации.

Генпрокуратуре сообщили журналистам, что Глушкевич и Матюлин узнали об угрозе и восприняли ее реально. Опасаясь, что обвиняемый реализует свои планы, они обратились в милицию. Делом занялись следователи, но тогда до возбуждения уголовного дела не дошло: правоохранители не увидели в действиях мужчины состава преступления.

Сотрудники прокуратуры проанализировали информацию о личности подозреваемого, выяснили, что он имеет склонность к насилию, и возбудили-таки уголовное дело об угрозе убийством. Расследование продолжается.