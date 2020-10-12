Евросоюз столкнулся с юридической проблемой отсутствия подозреваемых при попытке ввести санкции против конкретных лиц и организаций России в связи с инцидентом с Навальным. Об этом сообщил ТАСС источник в дипмиссии одной из европейских стран в Брюсселе.
"Чтобы собрать список из хотя бы десятка конкретных физических лиц, против которых можно ввести санкции, необходимо проследить обоснованную связь между ними и отравлением Навального, в противном случае любой из фигурантов списка легко сможет обжаловать эти санкции в суде. Сейчас изучается несколько путей решения этой проблемы", — отметил дипломат.
По его словам, "все страны ЕС поддерживают введение персональных санкций, однако их разработка потребует времени".
Чтобы избежать этой коллизии, страны ЕС рассматривают вариант создания отдельного механизма, в рамках которого против нескольких российских официальных лиц будут введены санкции не собственно "за применение химоружия", а за противодействие проведению "прозрачного расследования" инцидента с Навальным.
Источник подтвердил, что ЕС намерен внести в черный список нескольких российских силовиков и чиновников, которых Брюссель считает причастными к этому делу. Им в течение года будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в странах ЕС будут заморожены. По истечении года санкции могут быть продлены. Все включенные в черный список лица могут оспорить решение Совета ЕС в Европейском суде юстиции.