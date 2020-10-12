ЕС пригрозил Лукашенко санкциями 

Евросоюз планирует ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко , если ситуация в этой стране не изменится, говорится в выводах ЕС по итогам обсуждения ситуации в Белоруссии на Совете глав МИД союза.

«ЕС подтверждает свою готовность к дополнительным ограничительным мерам против организаций и высокопоставленных лиц, включая Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится», — передает РИА «Новости» сообщение ЕС.

Отмечается также, что речь пока идет только об угрозе санкций в адрес белорусского лидера. До этого европейские представители неоднократно говорили, что по-прежнему хотят оставить возможность для диалога, поэтому не торопятся вводить персональные санкции против белорусского лидера.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел 27 стран Европейского союза договорились наложить санкции на Лукашенко. Кроме того, главы МИД 27 стран Евросоюза решили расширить список санкций против белорусского руководства, об этом они объявят на заседании 12 октября.