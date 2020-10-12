Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Суд в Минске отказался выпустить Бабарико из-под ареста 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Суд в Минске отказался выпустить Бабарико из-под ареста
Фото: RT на русском
Минский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты экс-претендента на пост президента Белоруссии, а также экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико на продление срока его содержания под стражей.

«Постановление судьи суда Центрального района Минска от 7 октября 2020 года об оставлении без удовлетворения жалобы защитников обвиняемого Бабарико о продлении срока его содержания под стражей оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения», — приводит Интерфакс слова судьи Татьяны Фальковской.

Ранее было опубликовано видео встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с находящимися в СИЗО членами координационного совета оппозиции. На ней в том числе присутствовали Виктор Бабарико и его сын.
Позднее двоим из участвовавших во встрече изменили меру пресечения.
Видео дня. Сын офицера КГБ и олигарха захотел стать «лордом Московским»
RT на русском: последние новости
В Европарламенте назвали Лукашенко «архитектором насилия» В Европарламенте назвали Лукашенко «архитектором насилия» Зеленский назвал условие для ухода с поста президента Зеленский назвал условие для ухода с поста президента В Азербайджане возбудили дело против журналиста Семёна Пегова В Азербайджане возбудили дело против журналиста Семёна Пегова
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Виктор Бабарико , ФСИН , Интерфакс , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и…
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и…
Россия может продать Ирану С-400 для войны с США
Россия может продать Ирану С-400 для войны с США
Белорус через соцсети призывал к расстрелу чиновников
Белорус через соцсети призывал к расстрелу чиновников
В России раскрыли срок жизни COVID-19 на деньгах
В России раскрыли срок жизни COVID-19 на деньгах
Видео
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
00:26
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и попала на видео
00:17
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и попала на видео
Опубликовано видео обстрела полицейского участка в пригороде Парижа
00:54
Опубликовано видео обстрела полицейского участка в пригороде Парижа
Погоня силовиков с автоматами за протестующими в Минске попала на видео
00:41
Погоня силовиков с автоматами за протестующими в Минске попала на видео
Ким Чен Ын прослезился и попал на видео
02:41
Ким Чен Ын прослезился и попал на видео
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
01:16
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
Происшествия В мире
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
00:21
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
Происшествия Пожары
11-летний американский школьник угнал автобус
00:42
11-летний американский школьник угнал автобус
Происшествия В мире
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
01:42
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
Происшествия Криминал
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
00:55
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение