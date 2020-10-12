Суд в Минске отказался выпустить Бабарико из-под ареста 

«Постановление судьи суда Центрального района Минска от 7 октября 2020 года об оставлении без удовлетворения жалобы защитников обвиняемого Бабарико о продлении срока его содержания под стражей оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения», — приводит Интерфакс слова судьи Татьяны Фальковской.