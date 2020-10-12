Пресс-служба бывшего президента Украины Петра Порошенко сообщила, что он был выписан из больницы, куда ранее был помещён с пневмонией.
Напомним, Порошенко был экстренно госпитализирован в начале октября. Сперва коронавирусом заболела одна из его дочерей, а после заразился и сам бывший президент.
«Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось», — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.