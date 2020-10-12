В Азербайджане возбудили дело против гражданина РФ

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении российского гражданина, создателя проекта WarGonzo и военного журналиста Семена Пегова . Об этом сообщает РИА "Новости".

Он обвиняется по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Отмечается, что россиянин "вступив в преступную связь" с лицами из Армении и "оккупированных территорий Азербайджана", вразрез с требованиями азербайджанского закона о "О государственной границе Азербайджанской Республики" и миграционного кодекса страны, без необходимых документов через территорию Армении "проник в Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты".

Азербайджанская генпрокуратура направила запрос о правовой помощи уполномоченным структурам России.