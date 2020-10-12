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ЕС накажет Лукашенко

Павел Тиунов
1 час назад
Главы МИД Евросоюза поддержали введение персональных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает ТАСС. По данным источника журналистов, последней каплей для европейцев стала инаугурация руководителя республики.
ЕС накажет Лукашенко
Фото: ReutersReuters
Как сообщал «Рамблер», ранее в ЕС был сформирован санкционный список в отношении белорусских официальных лиц, которых обвинили в применении насилия к протестующим против результатов президентских выборов. Известно, что в перечень вошли в большинстве своем силовики и представители избирательных органов. Президент республики Александр Лукашенко не был включен в «черный список».
12 октября стало известно, что в белорусский лидер также будет повергнут индивидуальным санкциям со стороны Евросюза. Главы МИД ЕС договорились между собой включить-таки Лукашенко в список в перечень «нежелательных лиц».
«Принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не были свободными и справедливыми», - цитирует агентство слова своего собеседника.
В конце сентября Александр Лукашенко прокомментировал упреки в проведении тайной инаугурации. Он заявил, что белорусские власти «не должны никого из западных государств и вообще кого-то предупреждать».
В мире,Александр Лукашенко,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,Беларусь,
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