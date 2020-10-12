ЕС накажет Лукашенко

Как сообщал «Рамблер», ранее в ЕС был сформирован санкционный список в отношении белорусских официальных лиц, которых обвинили в применении насилия к протестующим против результатов президентских выборов. Известно, что в перечень вошли в большинстве своем силовики и представители избирательных органов. Президент республики Александр Лукашенко не был включен в «черный список».
12 октября стало известно, что в белорусский лидер также будет повергнут индивидуальным санкциям со стороны Евросюза. Главы МИД ЕС договорились между собой включить-таки Лукашенко в список в перечень «нежелательных лиц».
«Принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не были свободными и справедливыми», - цитирует агентство слова своего собеседника.
В конце сентября Александр Лукашенко прокомментировал упреки в проведении тайной инаугурации. Он заявил, что белорусские власти «не должны никого из западных государств и вообще кого-то предупреждать».