ЕС накажет Лукашенко

Как сообщал «Рамблер», ранее в ЕС был сформирован санкционный список в отношении белорусских официальных лиц, которых обвинили в применении насилия к протестующим против результатов президентских выборов. Известно, что в перечень вошли в большинстве своем силовики и представители избирательных органов. Президент республики Александр Лукашенко не был включен в «черный список».