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Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой 

РИА Новости и ещё 4 6 минут назад
Подделка: Нападение на Саакашвили сочли ненастоящим
Фото: ТАСС
Нападение на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили могло быть инсценировкой, заявил НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.

"Я знаю его лично уже очень много лет И сейчас я не исключаю, что это была постановка. Он должен выглядеть сильным, ничего не боящимся. И, во-вторых, у Саакашвили там много недоброжелателей, может, на него кто-то и напал. Но это больше похоже на инсценировку, потому что реального нападения не состоялось", — сказал он.

Мамрадзе также допустил, что нападение может быть связано с падением популярности Саакашвили в Грузии.
Ранее стало известно о нападении на политика в Афинах. Неизвестный набросился на Саакашвили и несколько раз ударил его по голове. Сообщалось, что, несмотря на инцидент, бывший грузинский лидер провел запланированную встречу с эмигрантами и рассказал им о своих планах.
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В мире , Петр Мамрадзе , Михаил Саакашвили
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