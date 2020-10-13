Подделка: Нападение на Саакашвили сочли ненастоящим

"Я знаю его лично уже очень много лет И сейчас я не исключаю, что это была постановка. Он должен выглядеть сильным, ничего не боящимся. И, во-вторых, у Саакашвили там много недоброжелателей, может, на него кто-то и напал. Но это больше похоже на инсценировку, потому что реального нападения не состоялось", — сказал он.

Мамрадзе также допустил, что нападение может быть связано с падением популярности Саакашвили в Грузии.

Ранее стало известно о нападении на политика в Афинах. Неизвестный набросился на Саакашвили и несколько раз ударил его по голове. Сообщалось, что, несмотря на инцидент, бывший грузинский лидер провел запланированную встречу с эмигрантами и рассказал им о своих планах.