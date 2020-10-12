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NYT заявила об опасности допуска Трампа к «ядерной кнопке» 

News.ru 1 час назад
Раскрыта опасность допуска Трампа к «ядерной кнопке»
Фото: Reuters
Американское издание The New York Times считает, что препараты, которые президент США Дональд Трамп принимает для лечения от коронавируса, могут негативно сказаться на его психическом здоровье.
По мнению некоторых экспертов, это обстоятельство повышает риск того, что лидер Соединённых Штатов может принять неадекватное решение о применении ядерного оружия, пишет «Газета.Ru».

Проблема заключается в том, что декс (дексаметазон — NEWS.ru) способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали. Если он посреди ночи отдаст приказ, а его никто не остановит, всё будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению и от готовности конкретного дежурного в центре военного командования не принять приказ к исполнению, — отметил американскому изданию профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг.

Аналогичного мнения придерживается директор проекта информированности о ядерных вооружениях в Федерации американских учёных в Вашингтоне Ханс Кристенсен.

Ядерной кнопки не должен касаться палец президента, принимающего лекарства, — отметил он.

Ранее СМИ отмечали некоторые сомнительные поступки американского лидера после того, как он начал принимать лекарства от коронавируса.
Так, он выписался из госпиталя «Уолтер Рид» всего через три дня после того, как у него подтвердился диагноз COVID-19 и сразу же вернулся в Белый дом. При этом при возвращении в резиденцию президент демонстративно снял медицинскую маску, хотя его лечение ещё не было окончено, а в Белом доме уже были известны случаи заражения коронавирусом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Трамп намерен заключить сделку с Россией по ядерному оружию до выборов президента США, которые состоятся 3 ноября.
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Комментарии
В мире , Ханс Кристенсен , Уолтер Рид , Дональд Трамп , Газета.Ru , США
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