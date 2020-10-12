Атамбаев призвал президента Киргизии к отставке

«Сооронбай Жээнбеков должен немедленно подать в отставку, как и обещал (премьеру) Садыру Жапарову. И мы все вместе должны добиться этого. Иначе скоро будет поздно», — написал Атамбаев в заявлении, распространенном его адвокатами.

По словам бывшего главы государства, после массовых беспорядков 5 октября «в стане оппозиции начался раздрай, и пока лидеры конфликтовали с друг другом, они упустили главное… — Сооронбай с помощью клана начал заново укреплять свои позиции». «Очевидно, что Сооронбай Жээнбеков втерся в доверие популярного в народе политика Садыра Жапарова, который был при его поддержке избран 10 октября премьер-министром… Дай бог, чтобы у Садыра все получилось», — добавил экс-президент, передает РИА «Новости».

Сам Атамбаев в субботу был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении экс-президента.

Напомним, в пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.