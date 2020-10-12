"Искры из глаз": брата Домрачевой жестоко избили силовики

«Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед. Он у меня уже 10 лет, и очень мне дорог. Пытался вырваться, чтобы уберечь его. Но меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой», - рассказал он.
«В протоколе было указано, что я участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Я себя очень плохо чувствовал, сильно болела голова, поэтому я не стал сопротивляться и подписал его», - пояснил Никита Домрачев.