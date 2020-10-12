"Искры из глаз": брата Домрачевой жестоко избили силовики

По словам Никиты Домрачева, он был задержан, когда катался на велосипеде.

Брат олимпийской чемпионки подчеркнул, что показаний у него не брали, при этом принесли на подпись уже готовый протокол.

Он также отметил, что был доставлен в больницу, провел там несколько часов в очереди, после чего его положили в палату. Однако утром он подписал отказ от госпитализации.