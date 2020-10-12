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"Искры из глаз": брата Домрачевой жестоко избили силовики

Алиса Селезнёва
25 минут назад
Брат четырехкратной чемпионки Олимпийских игр биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита рассказал, что был избит силовиками и задержан по обвинению в участии в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии. Об этом пишет Tut.by.
"Искры из глаз": брата Домрачевой жестоко избили силовики
Фото: соцсетисоцсети
По словам Никиты Домрачева, он был задержан, когда катался на велосипеде.
«Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед. Он у меня уже 10 лет, и очень мне дорог. Пытался вырваться, чтобы уберечь его. Но меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой», - рассказал он.
Брат олимпийской чемпионки подчеркнул, что показаний у него не брали, при этом принесли на подпись уже готовый протокол.
«В протоколе было указано, что я участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Я себя очень плохо чувствовал, сильно болела голова, поэтому я не стал сопротивляться и подписал его», - пояснил Никита Домрачев.
Он также отметил, что был доставлен в больницу, провел там несколько часов в очереди, после чего его положили в палату. Однако утром он подписал отказ от госпитализации.
Как сообщал «Рамблер», в Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующих глава государства Александр Лукашенко. После окончания голосования в городах Белоруссии начались и до сих пор продолжаются массовые акции протеста, участники которых добиваются отставки Лукашенко и проведения новых выборов.
В мире,Происшествия,Дарья Домрачева,Александр Лукашенко,Беларусь,
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